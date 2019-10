Vestígios de amianto encontrados em embalagem de pó de talco

A agência Reuters revelou, esta quarta-feira, que o CEO da Johnson&Johson, Alex Gorsky, afirmou, há cerca de duas semanas, que o pó de talco para bebé da marca era totalmente seguro e que não conteria qualquer vestígio de amianto. O depoimento do empresário surge na sequência de uma investigação, depois de vários utilizadores terem processado a gigante americana, alegando a presença do produto – conhecido pelas suas propriedades cancerígenas – no pó de talco. Um dos utilizadores enfrente agora uma batalha contra o cancro, que acredita ter sido causada por anos de utilização no pó de talco.

O depoimento do empresário não era conhecido até hoje, tomando assim novos contornos, já que depois de Alex Gorsky ter prestado declarações, a empresa mandou retirar do mercado cerca de 33 mil embalagens de um lote de pó de talco. A retirada do produto do mercado surgiu ainda um dia depois de a entidade reguladora Food and Drugs Administration (FDA) ter revelado que tinham sido encontrados vestígios de amianto numa das embalagens em causa.

A empresa enfrente uma ação coletiva, com mais de 15 mil doentes oncológicos, que alegam que o pó de talco foi o causador da doença. No passado dia 3 de outubro, num julgamento do caso de um professor do estado do Indiana, Alex Gorsky terá garantido que houve ‘milhares de estudos’ que comprovam que a doença e o uso do pó de talco não estão relacionados. ‘Não tenho conhecimento de que o nosso produto contenha amianto’, afirmou.

As ações da empresa sofreram, na passada sexta-feira, uma descida nos mercados financeiros, após a retirada do lote do produto das prateleiras.

A empresa informou, em comunicado, no passado domingo, ‘que milhares de teste confirmaram repetidamente’, nos últimos quarenta anos, que não havia vestígios de amianto. ‘Incluindo testes imediatamente antes dos que foram levados a cabo pela FDA’, acrescenta. A empresa pondera ainda a hipótese de que os testes tenham sido feitos a uma embalagem contrafeita