Reino Unido. Encontrado segundo camião com nove migrantes

Foi descoberto um novo camião no Reino Unido, que transportava nove migrantes. Todos estão vivos, de acordo com a Sky News. O camião foi intercetado pelas autoridades na auto-estrada M20, na zona de Kent, poucas horas depois de ter sido descoberto um camião com 39 cadáveres.

Um porta-voz da polícia de Kent contou à Sky News que os migrantes estão a ser observadas por médicos e depois serão entregues aos serviços de imigração do Reino Unido.

Recorde-se que foram encontrados, esta quarta-feira, 39 corpos dentro de um camião em Essex, no Reino Unido. O camião encontrava-se na zona industrial de Waterglade, em Grays.

Já foi divulgada a identidade do condutor:o homem chama-se Mo Robinson, tem 25 anos e foi detido por suspeitas de homicídio.

Apesar de inicialmente as autoridades terem afirmado que o camião vinha da Bulgária, foi agora confirmado que este terá vindo da Bélgica e terá entrado no Reino Unido este sábado.

"Estamos perante um incidente trágico onde um grande número de pessoas perdeu a vida. As investigações estão a decorrer para apurar o que se passou", declarou o Superintendente Andrew Mariner, da polícia de Essex.

As autoridades estão a tentar identificar as vítimas e acreditam tratar-se de 38 adultos e um adolescente.