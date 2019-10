Manifestantes no Líbano interrompem protesto para cantar "Baby Shark" para bebé | VÍDEO

Uma manifestação no distrito de Baabda, perto de Beirut, no Líbano, foi marcada por um momento insólito. Durante um protesto contra a crise económica que o país enfrenta, vários manifestantes mostravam o seu desagrado através de gritos. No entanto, tudo mudou quando Eliane Jabbour passou de carro pelos manifestantes, com um bebé no carro.

O menino de 15 meses mostrou-se assustado com o barulho da manifestação e Eliane Jabbour pediu às pessoas por quem passava para diminuirem o barulho. Ao aperceberem-se da situação, os manifestantes pararam com os gritos e começaram a cantar a música "Baby Shark" para acalmar o bebé.

O menino rapidamente parou de chorar. "Foi espontâneo”, disse Eliane à CNN, acrescentando que o bebé “gosta muito da canção e sorri cada vez que a ouve em casa”.

O vídeo do momento já recebeu mais de 200 mil partilhas no Facebook e teceu milhares de elogios à atitude dos manifestantes.