Jenna Dewan revela o que levou ao fim do casamento com Channing Tatum

Jenna Dewan partilhou no seu livro de memórias, 'Gracefully You: How to Live Your Best Life Every Day', o que levou ao fim do casamento de oito anos com Channing Tatum.

"Cheguei à conclusão que a dinâmica em que eu estava não era a melhor para mim e para a nossa filha", confessou, referindo-se a Everly, atualmente com seis anos. "Foi essencial ter aceitado que não estava a funcionar e que estava a evoluir para algo prejudicial" referiu a atriz.

Segundo Jenna, a perceção do público complicou ainda mais a relação do casal. "Éramos vistos pelo público nessa perspectiva romântica e isso tornou tudo mais difícil porque gosto de ser o mais honesta possível", confessou.

Jenna confessou também na obra que o divórcio lhe causou uma das dores mais profundas. Atualmente, Jenna e Channing mantêm uma relação de amizade e ambos parecem ter seguido com as suas vidas: Jenna está grávida do ator Steve Kazee, com quem mantem uma relação desde outubro de 2018 e Tatum está numa relação com a cantora Jessie J, também desde outubro de 2018.