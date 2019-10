PSD. Fernando Negrão proposto para vice do Parlamento

O ainda líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, vai ser proposto para vice-presidente do Parlamento.

Fernando Negrão está de saída da bancada da liderança da bancada do PSD. O seu sucessor será o próprio presidente do partido, Rui Rio, que irá a votos com um mandato até fevereiro, mês do congresso dos sociais-democratas.

Esta sexta-feira, os novos deputados tomam posse e escolhem a mesa da Assembleia da República. O PSD, segundo fonte oficial da bancada, vai indicar Fernando Negrão para vice-presidente do Parlamento.

Para a mesa do Parlamento será indicado também o deputado Duarte Pacheco que tem desempenhado tais funções há largos anos.

A escolha de Negrão para concorrer a vice-presidente do Parlamento é um sinal de que Rui Rio conta com ele, uma vez que é um cargo de prestígio.