Benfica vence Lyon e conquista primeiros pontos na Champions

O Benfica venceu esta noite, no Estádio da Luz, o Lyon, por 2-1, em jogo da terceira jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.

Rafa adiantou muito cedo os encarnados, ao inaugurar o marcador aos quatro minutos. Já na segunda metade, Depay devolveu a igualdade ao marcador.

Já na reta final da partida, Pizzi, aos 85', rematou para o 2-1 final, num lance em que o guarda-redes Anthony Lopes fica mal na fotografia.

Esta é a primeira vitória da equipa de Bruno Lage na Champions. Ainda assim, o Benfica está no último lugar do agrupamento, seguindo-se o Lyon e o Zenit, com quatro pontos cada, e, a liderar isolado, surge o RB Leipzig, com seis pontos.