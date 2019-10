Mulher pede ajuda em café depois de ser agredida durante horas pelo marido

Uma mulher de 59 anos pediu ajuda num café, em Buarcos, Figueira da Foz, depois de ter sido agredida durante horas, por parte do companheiro.

De acordo com um comunicado da PSP de Coimbra, a mulher foi agredida durante seis horas, "com episódios de agressões graves e bastante censuráveis" e apresentava "diversos hematomas e marcas de agressão no corpo". Devido às agressões, a mulher teve de receber assistência hospitalar no Hospital da Figueira da Foz.

O homem foi detido nas imediações do café onde a vítima pediu ajuda e segundo as autoridades já esteve envolvido em outros crimes.

Durante a busca domiciliária foram encontrados vários "objetos relacionados com a prática do crime, bem como foram recolhidos diversos vestígios pela Secção de Polícia Técnica Forense do Comando Distrital de Coimbra", pode ler-se na nota.

O suspeito foi hoje presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra. Até ao momento não se sabe qual a medida de coação aplicada.