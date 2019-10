Temperatura máxima sobe esta quinta-feira, mas mínima não vai ultrapassar os 12 graus

Chuva continua a cair em algumas regiões do país.

Segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quinta-feira é esperada chuva fraca no Minho e Douro Litoral e ainda uma pequena subida da temperatura máxima em praticamente todo o país.

Nas regiões Norte e Centro é esperado céu geralmente muito nublado, diminuindo a nebulosidade a partir

do final da tarde. Períodos de chuva fraca na região Norte até meio da tarde, em especial no Minho. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima, em especial na região Centro.

A Sul é esperado céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã. O IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima no Alentejo.

Esta quinta-feira a temperatura máxima vai variar entre os 23 graus, em Santarém, e os 13 graus, na Guarda. Já a temperatura mínima vai oscilar entre os 12 graus, em Lisboa, e os 5 graus, na Guarda.