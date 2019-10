Quem foi o mais expressivo? Jorge Jesus ou Renato Gaúcho? | Vídeo

Jorge Jesus fez história no futebol.

Na madrugada desta quinta-feira, o Flamengo, de Jorge Jesus, goleou o Grêmio por 5-0 e conquistou, 38 anos depois, um lugar na final da Taça Libertadores.

Os cariocas vão agora defontar, em 23 de novembro, em Santiago do Chile, os argentinos do River Plate, detentores do título.

A FOX Sports Brasil decidiu compilar os melhores momentos dos dois técnicos, Jesus e Renato Gaúcho, ambos conhecidos pela sua expressividade, e o resultado está à vista.

Jorge Jesus e Renato Gaúcho: duelo dos treinadores no Maracanã! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/cxBVzOq5VL — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) October 24, 2019

Mas também a comemoração de Berrió e Rafinha, jogadores do Flamengo, deu que falar.