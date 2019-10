ARS Norte não tem vacinas para distribuir aos centros de saúde

Denúncia foi feita no site do SIM.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) afirmou que, em pleno período de vacinação contra a gripe, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte não tem vacinas para distribuir aos centros de saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou, aquando do arranque do período de vacinação a 14 de outubro, a disponibilidade de dois milhões de vacinas, sendo que a grande maioria, 1,4 milhões, seriam de administração gratuita a grupos de risco no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Mas, agora o SIM denunciou, através do seu site, que a ARS Norte "não tem vacinas para distribuir às Unidades de Saúde Familiar e restantes unidades de Cuidados de Saúde Primários, que estão assim impedidas de vacinar os utentes que as procuram".

O sindicato refere a situação como "lamentável" e critica a "ausência de respostas" da ARS Norte.