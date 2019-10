Rainha Isabel II irritada com neto

A família real parece estar a viver momentos delicados, com a relação entre os irmãos William e Harry a já ter visto melhores dias.

O mal-estar entre irmãos tem sido um assunto mais do que explorado pela imprensa britânica, mas o tema ganhou novos contornos após as declarações de Harry, que, embora tenha desdramatizado a situação, admitiu um afastamento.

"Já não nos vemos tanto como antes, porque estamos muito ocupados, mas gosto muito dele. Somos irmãos. Sempre seremos irmãos", disse, esclarecendo que como tal existem na relação de ambos “maus e bons dias".

Estas declarações, que confirmaram assim as suspeitas de afastamento entre os irmãos, terão deixado William, o mais velho dos dois irmãos, furioso, mas ao que parece não foi o único a não gostar da candura de Harry.

Fontes próximas do Palácio de Buckingham revelaram à imprensa britânica que a Rainha Isabell II, avó paterna de William e de Harry, ficou muito irritada com as afirmações do neto.

Afinal, Harry desrespeitou uma das mais essências regras da família real, ao tornar públicos conflitos de família.