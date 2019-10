Fátima Lopes incomodada com gravação chocante de professora a maltratar alunos: "Estou mal-disposta de ver isto"

Os episódios de violência nas escolas, com agressões de alunos a professores e vice-versa, têm sido um tema dominante nos últimos dias. Esta quarta-feira, durante o programa A Tarde É Sua, da TVI, estes incidentes foram um dos assuntos abordados.

Durante a emissão, foram mostrados excertos de uma gravação, partilhada por um pai, em que é possível ouvir a forma agressiva como uma professora fala com os alunos.

“Esta gravação foi consequência de um pai que recebeu as queixas da filha relativamente a esta professora e dada a gravidade do que lhe foi relatado pegou num gravador e colocou na mochila da menina para que se ouvisse aquilo que a professora disse”, explicou a apresentadora, acrescentando ainda que a gravação não seria ouvida na íntegra devido à linguagem imprópria.

Depois de ser transmitida a referida gravação, a apresentadora confessou estar desconfortável com o que tinha ouvido.

“Eu confesso que eu estou... até estou mal-disposta. Até estou mal-disposta de ver isto”, disse a apresentadora, visivelmente incomodada.

“Eu digo-vos uma coisa, são vários minutos que dificilmente aguentaríamos, eu como mãe estou aqui…”, acrescentou.

“As imagens são nossas de arquivo, o som é o som captado real e que aliás está a servir como prova no julgamento que vai agora começar”, explicou depois.

No mesmo programa, onde Fátima Lopes também conversou com o pai em questão, esteve ainda André Pestana, dirigente sindical dos professores, que admitiu estar “chocado” e desconhecer a situação. No entanto, relembrou que nem todos os professores são assim e que esta docente é uma exceção.