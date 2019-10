António Costa quer entregar programa do Governo no sábado

António Costa anunciou que está preparado para entregar, no próximo sábado, o programa do XXII Governo constitucional. Se o fizer, o debate em plenário do primeiro-ministro pode ser agendado para 30 e 31 de outubro.

O anúncio foi feito após a reunião do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS), esta quinta-feira, durante a qual foram confirmadas as decisões de candidatar Eduardo Ferro Rodrigues à presidência da Assembleia da República (AR). Também as candidaturas de Edite Estrela a vice-presidente da AR e de Ana Catarina Mendes à liderança da bancada socialista foram confirmadas durante a reunião, que durou cerca de uma hora.

O programa do XXII Governo Constitucional será aprovado no sábado, no primeiro conselho de Ministros desta legislatura, que terá lugar após o Marcelo Rebelo de Sousa empossar o segundo governo liderado por António Costa.