Italiano encontrado morto em quarto de aldeamento turístico em Caminha

Um homem, de nacionalidade italiana, foi encontrado morto, no domingo, no quarto de um aldeamento turístico do concelho de Caminha, onde estava hospedado.

De acordo com o jornal O Minho, que cita fonte da GNR, a vítima, de 62 anos, foi encontrada, já sem vida, por um funcionário. O homem tinha um golpe na nuca, possivelmente provocado devido a uma queda e estaria “em cima de uma poça de sangue”.

O caso está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária. A hipótese de crime não se encontra descartada.