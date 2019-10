Bebé que nasceu com 368 gramas contrariou todas as expetativas e já teve alta

Kallie Bender, a bebé norte-americana que nasceu com apenas 25 semanas de gestação e 368 gramas, teve alta hospitalar esta segunda-feira, depois de cinco meses internada.

De acordo com o Mirror, quando Kallie nasceu, no Arizona, os médicos consideraram que esta não sobreviveria. Além de ser mais pequena do que uma boneca Barbie, com pouco mais de 10 centímetros de comprimento, a bebé era tão pequena que a aliança de casamento do pai lhe encaixava no braço como uma pulseira.

“Ela é uma lutadora incrível e mal posso esperar para ver a personalidade que ela traz à nossa família”, disse a mãe.

Depois do seu nascimento, em maio, a bebé foi ainda submetida a uma cirurgia cardíaca complexa de forma a corrigir um problema conhecido como persistência do canal arterial. Mas Kallie desafiou todas as probabilidades e, cinco meses depois do seu nascimento, recebeu alta do Hospital e Centro Médico Dignity Health St. Joseph, em Phoenix, de onde saiu com 7kg.

No Instagram, os pais têm uma página só dedicada ao crescimento da menina.