Empresário julgado por 480 crimes de abuso sexual a filha de casal amigo

Um homem de 55 anos foi julgado, esta quinta-feira, no Tribunal da Feira, por ter abusado sexualmente de uma menor, ao longo de seis anos.

O homem, empresário de profissão, foi acusado de cometer 480 crimes de abuso sexual de crianças, cinco crimes de pornografia de menores e outros de coação sexual agravada à filha de um casal amigo.

De acordo com a acusação do Ministério Público, citada pela agência Lusa, os abusos começaram no ano de 2014, quando a vítima tinha 11 anos e ocorriam quase diariamente, ou na casa do arguido, em Santa Maria da Feira, ou na sua viatura.

O homem terá aproveitado a proximidade que tinha com os pais da menor para conseguir coagir a menina de 11 anos a ter relações sexuais com ele. O acusado oferecia flores à menina, roupa, perfumes, telemóveis, com o intuito de a manter próxima.

Segundo a acusação, o homem chegou a fotografar os atos sexuais praticados com a menor, sem conhecimento desta, com o intuito de os poder ver e divulgá-los eventualmente com outras pessoas.

O empresário acabou por usar as imagens para ameaçar a menor. Quando esta declarou que não pretendia continuar com a relação, o homem ameaçou-a, dizendo que iria partilhar as fotografias nas redes sociais e que iria fazer mal aos seus pais.

A adolescente acabou por denunciar o caso à Polícia Judiciária (PJ) que deteve o homem em dezembro de 2016.