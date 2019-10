Camião do Horror. Mo Robinson terá alegadamente desmaiado quando descobriu os corpos

As autoridades pediram ao juiz mais 24 horas para interrogar o motorista do camião.

O condutor do camião que transportava 39 pessoas mortas, dentro de um contentor, encontrado esta quarta-feira, em Essex, no Reino Unido, terá aparentemente desmaiado quando abriu as portas e descobriu os cadáveres.

Um amigo do jovem da Irlanda do Norte contou ao mesmo tablóide que Mo Robinson parou em Essex para ir buscar uns papéis à unidade de refrigeração. Quando encontrou os corpos congelados ficou em choque e ligou para o número de emergência, antes de desmaiar, citando o Evening Standard, algo que as autoridades não confirmaram.

De acordo com as investigações, Robinson recolheu o contentor no porto de Purfleet, no início da madrugada de quarta-feira. O contentor vinha de Zeebrugge, na Bélgica, e tudo indica que as pessoas já estavam mortas antes de chegarem ao Reino Unido, o que pode vir a ilibar Robinson. Segundo o jornal Telegraph, é "muito improvável" que Robinson soubesse dos alegados planos de tráfico de imigrantes para o Reino Unido.

A polícia está a investigar se as vítimas estavam a ser traficadas por gangues criminosos a operar no Reino Unido para serem vendidos como escravos. As autoridades também estão ainda a tentar averiguar se Mo Robinson sabia ou não que estava a transportar os imigrantes. Segundo o Daily Mail, as autoridades inglesas pediram ao juiz mais 24 horas para continuarem a investigar o homem de 25 anos, suspeito do homicídio das 39 pessoas.