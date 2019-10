O momento em que Meghan Markle se recusa a ser cumprimentada com uma vénia | VÍDEO

Meghan Markle marcou presença no One Young World Summit, no Royal Albert Hall, em Londres, e a atitude da empresária Kate Robertson ao ver a duquesa de Sussex está a tornar-se viral nas redes sociais.

Quando Meghan foi chamada ao palco, Robertson quis cumprimentá-la com uma vénia, no entanto, a duquesa recusou a atitude e abraçou-a, algo que deixou a empresária atrapalhada.

A atitude de Meghan tem sido aplaudida pelos internautas. "A nossa princesa" e "este momento foi tão bonito" são alguns dos comentários deixados no vídeo, que está a receber milhares de visualizações nas redes sociais.

Recorde-se que Meghan emocionou-se durante uma entrevista, recentemente, quando um jornalista lhe perguntou se estava tudo bem consigo e admitiu que a pressão mediática e a maternidade estão a ser difíceis de conciliar.

The Warmest Welcome Ever For This Amazing Princess ❤️



Kate Robertson Is A Vibe Too 😎🙌🏾#OYW2019 #OneYoungWorld #DuchessMeghan #DuchessOfSussex pic.twitter.com/6VztAiK1XP