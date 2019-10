Post Malone faz 'chover' milhares de notas em Miami

Post Malone decidiu ‘presentear’ os fãs, no sábado passado, num concerto em Miami. O rapper atuou na discoteca E11VEN, e, durante a atuação decidiu fazer ‘chover’ notas de um dólar – o montante correspondente a 35 mil euros.

O momento foi registado nas redes sociais e uma fã escreveu, numa fotografia que partilhou do concerto: ‘Ele parecia Deus, com braços no ar, o dinheiro a voar e o ar a soprar atrás dele’.

Houve ainda quem escrevesse que, 'agora sim, o Post Malone é uma estrela de rock certificada', fazendo referência a um dos temas pelos quais o rapper é conhecido, 'Rockstar'.