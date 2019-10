Instagram elimina fotografia de cozido galego por "violar as normas comunitárias"

"Meu deus, como isto está", escreveu o homem, no relato que fez do episódio, acusando o Instagram de "censura".

Um utilizador do Instagram mostrou-se indiganado quando percebeu que a sua publicação, do seu almoço de domingo, tinha sido removida da sua conta. Richard Barreira tinha partilhado várias fotografias de um cozido galego e de acordo com o próprio, passadas umas horas, o Instagram eliminou a publicação, alegando que as imagens "violam as normas comunitárias" da rede social.

"Meu deus, como isto está", escreveu o homem, no relato que fez do episódio, acusando o Instagram de "censura". De acordo com Barreira, a rede social alegou ter eliminado as imagens devido ao conteúdo com "violência gráfica - linguagem que incita ao ódio, violência e bullying -, nudez e atividade sexual".

"São fotos de um cozido", declarou o internauta na nova publicação, onde partilhou novamente as fotos do seu almoço de domingo, desta vez já permitido pelo Instagram. Barreira apela ainda às autoridades locais que tomem uma atitude em relação ao sucedido, visto a atitude ser um "atropelo" à cultura galega.