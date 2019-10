Ângelo Rodrigues quebra silêncio e brinca com notícias que o deram como morto

Ângelo Rodrigues deixou o Hospital Garcia de Orta, em Almada, esta quinta-feira, após dois meses de internamento. Através das redes sociais, o ator deixou uma mensagem de agradecimento, naquelas que foram as suas primeiras palavras públicas após esta fase mais complicada da sua vida.

“Ressuscitado e mais forte que nunca. Obrigado por me fazerem acreditar que esta caminhada continua a fazer sentido juntos ”, escreveu numa publicação partilhada no Instagram, em que também aproveitou para brincar com as notícias que o davam como morto.

Recorde-se que, esta quinta-feira, além de anunciar a saída de Ângelo Rodrigues do hospital, a agência Glam, que representa o ator, revelou ainda que este deverá regressar ao trabalho ainda este ano, na SIC.