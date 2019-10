Novo Ministério da Administração Pública vai funcionar no Palácio Foz

O novo Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública vai funcionar no Palácio Foz, nos Restauradores, avança o jornal i, esta sexta-feira.

Esta não é a primeira vez que o Palácio Foz acolhe um ministério. Durante o segundo Governo de António Guterres foi também ali que funcionou o Ministério para a Igualdade, liderado por Maria de Belém. No anterior Governo de Passos Coelho foi também no Palácio da Foz que, desde 2014, decorreram as reuniões do Conselho de Concertação Territorial, do qual faziam parte o Executivo, as autarquias e as freguesias.