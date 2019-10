Simulação de Lacazette frente ao Vitória de Guimarães torna-se viral | Vídeo

O Lacazette está a dar que falar após uma disputa de bola com Victor Garcia, durante o encontro do Arsenal com o Vitória de Guimarães, esta quinta-feira, na Liga Europa.

Um vídeo do internacional francês e do defesa português está a tornar-se viral, tudo graças a uma simulação do jogador do Arsenal.

Recorde-se que o clube inglês venceu o Guimarães por 3-2. Os minhotos continuam no quarto lugar do grupo F da Liga Europa, sem qualquer ponto.