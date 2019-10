Rio mostra dúvidas de que legislatura dure quatro anos

O presidente do PSD afirmou, esta sexta-feira, ter dúvidas de que a legislatura dure os quatro anos, mas adiantou que o partido não vai apresentar uma moção de rejeição ao programa de Governo.

As declarações de Rui Rio foram feitas à chegada do seu grupo parlamentar à Assembleia da República, cerca das 9h45. Quando questionado sobre as condições de governação do novo Executivo liderado por António costa, que não conseguiu maioria absoluta, o presidente do PSD disse que "condições tem", mas manifestou dúvidas.

Sobre o regresso ao hemiciclo, 18 anos depois de ali falar pela última vez e 28 anos após a primeira entrada, Rio disse sentir “o entusiasmo normal”.