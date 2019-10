Golfinho morto dá à costa em praia alentejana

O corpo de um golfinho deu à costa, esta sexta-feira de manhã, na Praia das Areias Brancas, em Santiago do Cacém.

“O mamífero foi avistado por volta das 11h de hoje, no areal, por uma pessoa que fazia uma caminhada no local. O alerta foi dado à Polícia Marítima pouco depois por dois outros indivíduos”, disse fonte que esteve na praia ao jornal local o Setubalense.

As autoridades estiveram na praia para recolher a carcaça do golfinho, confirmou a mesma fonte.

Sublinhe-se que a descoberta do corpo do golfinho ocorre um dia depois de uma baleia morta também ter dado à costa noutra praia do Litoral Alentejano.