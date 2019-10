Bolsonaro oferece camisola do Flamengo de Jorge Jesus ao Presidente chinês

Jair Bolsonaro, Presidente do Brasil, ofereceu ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, uma camisola do Flamengo, a equipa liderada por Jorge Jesus, depois de uma reunião bilateral no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

"Esse é o melhor time do Brasil na atualidade", disse Bolsonaro, ao entregar a camisola ao Presidente chinês.

Recorde-se que o Flamengo lidera, neste momento, o campeonato brasileiro de futebol, e conquistou, esta quinta-feira, o passaporte para a final da Taça dos Libertadores, 38 anos depois.

Bolsonaro, que é adepto do Palmeiras, brincou ainda e disse que, devido ao bom desempenho da equipa comandada pelo técnico português, todos os brasileiros são agora flamenguistas.

Xi Jinping é um adepto assumido da modalidade e tem investido milhares de milhões de euros no setor nos últimos anos.