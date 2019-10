Condenado a cinco anos de prisão por violência doméstica sobre mulher, filhas e neta

As vítimas terão sido agredidas durante sete anos, numa aldeia perto de Coruche, no distrito de Santarém.

Um homem foi condenado, esta quinta-feira, a uma pena de cinco anos e seis meses de prisão pelo Tribunal de Santarém. O arguido foi acusado de cometer violência doméstica sobre a mulher, as duas filhas do casal e uma neta, durante sete anos, na residência da família, numa aldeia perto de Coruche, no distrito de Santarém.

O arguido foi proibido de entrar em contacto com as vítimas durante cinco anos, pela prática de quatro crimes de violência doméstica e um de detenção de arma proibida.

De acordo com um comunicado, enviado pela Procuradoria da Comarca de Santarém, os factos ocorreram entre 2012 e 26 de fevereiro de 2019. As agressões "traduziram-se em ameaças, agressões físicas e impropérios a que as ofendidas foram sujeitas em diversas ocasiões e locais", pode ler-se na nota.

As agressões apenas terminaram quando foram emitidos mandados de detenção pelo Ministério Público, para efeitos de medida de coação. Inicialmente, foi aplicada ao indivíduo prisão preventiva, que foi substituída por obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, medida à qual irá ficar sujeito até ao trânsito em julgado da condenação.