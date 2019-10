Matilde está internada outra vez devido a uma pneumonia

Matilde está novamente internada no hospital devido a uma pneumonia, não havendo previsão para ter alta médica.

A informação foi avançada pelos pais da bebé, que sofre de atrofia muscular espinhal tipo I, num post publicado no Facebook. "A minha pneumonia foi causada pelo vírus que provoca as bronquiolites e outras infeções respiratórias", lê-se no texto, que como é habitual está escrito na primeira pessoa.

"Comecei a fazer os vapores que também ajudam abrir a caixa torácica e a soltar as secreções, agora é esperar porque demoro mais a recuperar e fico mais atrapalhada".

A publicação, acompanhada de um vídeo, revela ainda que, apesar de tudo, Matilde está “estável” e que a evolução tem sido “favorável”, estando a "responder bem ao antibiótico".

Os pais fazem ainda questão de agradecer, em nome da filha, “pela preocupação e pelas mensagens de carinho”. “Beijinhos nos vossos corações doces da vossa Matilde", lê-se ainda.