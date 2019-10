A resposta de Jessica Athayde a todos aqueles que a criticam

Jessica Athayde voltou a interagir com os fãs através das redes sociais, permitindo que lhe fizessem questões.

“Faz-me uma pergunta”, escreveu no Instagram. O desafio foi rapidamente aceite e entre as duvídas sobre a maternidade, ou os cães, foi também feita uma questão sobre a forma como a atriz lida com quem a critica.

“O que achas de todos aqueles que te criticam”, perguntou um seguidor.

“Não desistas só por causa do que alguém disse. Usa isso como motivação para te esforçares mais”, lia-se na imagem que Jessica utilizou para responder.

A atriz falou ainda sobre as crises de ansiedade que sofria.

“Tenho ansiedade. Depois de ter um bebé tenho dias em que estou ansiosa, outros mais calma”, revelou, afirmando ainda que conta com ajuda de uma clínica de medicina chinesa, com terapia quântica, e que está a pensar voltar a praticar ioga.