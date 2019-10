"Não consigo respirar, estou a morrer". Pais de jovem vietnamita suspeitam que filha estivesse no "camião do horror"

Uma família vietnamita veio a público expressar a sua preocupação com a filha e receio que esta esteja entre os 39 mortos encontrados no “camião do horror”, esta quarta-feira. Segundo os pais de Pham Thi Tra My, a jovem terá enviado mensagens aos pais, na noite do dia 22 de outubro afirmando que estava “a morrer”.

A mãe de Pham My disse que a jovem tinha informado os pais que iria para a China para depois tentar entrar no Reino Unido ilegalmente.

“Sinto muito mãe. O meu caminho para o estrangeiro não foi bem-sucedido”, escreveu a jovem de 26 anos numa mensagem. “Mãe, eu amo-te muito. A ti e ao pai. Estou a morrer, não consigo respirar”, disse ainda.

Desde estas mensagens que a família de Pham My não tem notícias dela e decidiu procurar ajuda para a conseguir encontrar, através de uma organização de direitos humanos vietnamita.

Hoa Nghiem, uma ativista da organização, Espaço de Direitos Humanos, em Hanói, partilhou a história nas redes sociais e uma fotografia de Pham My. "A família de My pediu ajuda. Os membros da família da jovem disseram-me que existiam seis pessoas a pedir assistência semelhante para descobrir o paradeiro dos seus parentes ou membros da família, porque eles também perderam contato com eles desde o dia 23 de outubro”, escreveu.

"Não sabemos se isso levaria a seis casos policiais, pois ainda estamos a verificar os nomes. E não sabemos se eles estão naquele caminhão de Essex. Esperamos que não estejam", acrescentou.

Dear friends and international journalists, thank you for your interest to get in touch regarding the last text from #PhamThiTraMy whose family believed she might be in the #Essexlorry. Her family is waiting for official news. I do not have permission to share their contact.