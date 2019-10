Benfica. Rafa só volta em 2020

Péssima notícia para Bruno Lage: Rafa vai ficar bastante tempo afastado dos relvados. Segundo o Benfica revelou esta sexta-feira, o internacional português sofreu uma desinserção do tendão médio adutor, à esquerda, no jogo da Liga dos Campeões frente ao Lyon (onde até marcou o primeiro golo, acabando depois por sair ainda antes dos 20 minutos).

Esta é exatamente a mesma lesão contraída no final de agosto por Chiquinho, na derrota caseira ante o FC Porto (0-2). Na altura, o Benfica anunciou que o médio ex-Moreirense deveria regressar aos relvados apenas no início de 2020, mas a recuperação parece estar a decorrer mais rápido do que o previsto, havendo a possibilidade de Chiquinho voltar a jogar ainda este ano.

Um cenário que dificilmente deverá acontecer com Rafa. Os encarnados não estimaram um tempo de paragem específico para o atacante, mas tudo aponta para uma ausência entre os três e quatro meses. Um rude golpe para as águias, que tinham no avançado vilafranquense o seu segundo melhor marcador esta temporada, com quatro golos (tantos como Carlos Vinícius e só atrás de Pizzi, que tem 11).