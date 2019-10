Trump acusado de mostrar 'dedo do meio' | VIDEO

Donald Trump foi protagonista de mais um momento polémico. O Presidente dos Estados Unidos foi acusado de insultar a astronauta Jessica Meir, durante uma chamada telefónica, que ficou gravada em vídeo.

Trump telefonou a Meir para lhe dar os parabéns por fazer parte da primeira equipa feminina a realizar uma caminhada espacial, mas enganou-se ao felicitar a astronauta, afirmando que Meir e a sua colega, Christina Kock, foram as primeiras mulheres a realizar uma caminhada espacial.

A astronauta rapidamente corrigiu o Presidente, dizendo que a primeira caminhada espacial feita por uma mulher aconteceu em 1984 e que depois disso, outras 14 mulheres também já fizeram o mesmo.

Depois de ser corrigido, Trump levantou o dedo do meio para ajeitar o cabelo e coçar a testa, atitude que tem sido vista como um insulto a Meir, por o ter emendado. O vídeo já foi partilhado milhares de vezes no Twitter e gerou milhares de críticas ao Presidente americano.

When gently corrected by one of the astronauts about how other women have spacewalked, Donald Trump uses his middle finger to "fix" his hair.



How is this even real life? pic.twitter.com/9bnj7XfY1m