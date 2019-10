Bebé de 18 meses internado em estado de grave com marcas de agressões

A criança está internada no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

Um bebé de 18 meses está internado nas urgências pediátricas do Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de alegadamente ter sido agredido. O menino apresenta hematomas em várias partes do corpo e hemorragias na boca, avança o Correio da Manhã.

Depois de dar entrada no Centro de Saúde do Dafundo, no concelho de Oeiras, os especialistas assumiram que o menor necessitava de receber assistência médica mais aprofundada, e encaminharam a criança para o serviço hospitalar.