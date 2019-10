Bolsonaro na China a fazer campanha... pelo Flamengo

Jair Bolsonaro aproveitou a primeira visita de Estado à China enquanto presidente do Brasil para fazer campanha... pelo Flamengo. O líder máximo dos destinos do Brasil ofereceu, esta sexta-feira, um casaco da equipa orientada por Jorge Jesus ao seu homólogo chinês, Xi Jinping, e não poupou nos elogios ao clube do técnico português.

"Todo o Brasil é Flamengo. Esta é a melhor equipa do Brasil na atualidade", referiu, ele que é um assumido adepto do Botafogo (um dos rivais do Flamengo no Rio de Janeiro) e do Palmeiras, de São Paulo, em conversa com o secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

Bolsonaro frisou ainda esperar que os mil e trezentos milhões de chineses apoiem a equipa de Jorge Jesus na final da Taça dos Libertadores da América, que se realizará no Chile a 23 de novembro, frente aos argentinos do River Plate (atuais campeões em título). O Flamengo, recorde-se, apurou-se para o jogo decisivo na madrugada desta quinta-feira, depois de golear o Grémio por 5-0, carimbando assim a presença num patamar onde não chegava desde 1981.