Autoridades detém quarto suspeito de envolvimento na morte de 39 pessoas no "camião do horror"

A polícia deteve, esta sexta-feira, um quarto suspeito, relacionado com os 39 cadáveres encontrados no camião em Essex.

O detido é um homem de 48 anos, da Irlanda do Norte. O homem foi intercetado pela polícia no aeroporto de Stanstead, em Londres, no Reino Unido e é acusado de conspiração para tráfico de seres humanos e de homicídio.

Recorde-se que já esta manhã foram detidas duas pessoas, suspeitas de homicídio e conspiração para tráfico de pessoas. Os detidos são os proprietários do camião, Thomas Maher de 38 anos, e Joanna Maher, da mesma idade, da cidade de Warrington, região britânica de Cheshire.O casal foi acusado de 39 crimes de homicídio doloso e tráfico humano.

O motorista do camião, Mo Robinson, continua sobre custódia policial e a ser interrogado pelas autoridades.