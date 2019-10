Garcia de Orta. Urgência pediátrica volta a encerrar

A urgência pediátrica do Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada, vai encerrar novamente durante o fim de semana. A partir das 20h30 de hoje até às 8h30 de segunda-feira, a unidade estará fechada.

"Apesar dos esforços realizados, a solução de assegurar as escalas de urgência de pediatria ao fim de semana no HGO, com o apoio da União das Misericórdias Portuguesas, não se concretizou até à data", afirma o hospital em comunicado.

O hospital do distrito de Setúbal e o Agrupamento de Centros de Saúde de Almada e Seixal estarão articulados durante o fim de semana, com o intuito de reforçar o atendimento nos dois concelhos e diminuir as consequências do fecho da unidade hospitalar.

"Haverá o reforço do atendimento complementar nos Centros de Saúde Rainha D. Leonor (Almada) e Amora (Seixal), com médicos especialistas em Medicina Geral e Familiar do próprio ACES, que estarão abertos entre as 10:00 e as 17:00 de sábado e domingo, para atender todos os utentes que, no âmbito pediátrico, necessitem de observação, em situações agudas, mas não emergentes", lê-se na nota.

O hospital indica ainda que os utentes que necesitarem de recorrer a uma urgência pediátrica devem dirigir-se ao Hospital Santa Maria ou ao Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.