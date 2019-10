Presidente da República já deu posse ao novo Executivo de António Costa

OXXII Governo Constitucional já tomou posse, este sábado, no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

António Costa, o primeiro-ministro, foi o primeiro a tomar posse. Seguiram-se depois os 19 ministros: Pedro Siza Vieira (Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital), Augusto Santos Silva (Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros), Mariana Vieira da Silva (Ministra de Estado e da Presidência), Mário Centeno (Ministro de Estado e das Finanças), João Gomes Cravinho (Ministro da Defesa Nacional), Eduardo Cabrita (Ministro da Administração Interna), Francisca Van Dunen (Ministra da Justiça), Alexandra Leitão (Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública), Nelson de Souza (Ministro do Planeamento), Graça Fonseca (Ministra da Cultura), Manuel Heitor (Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior), Tiago Brandão Rodrigues (Ministro da Educação), Ana Mendes Godinho (Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social), Marta Temido (Ministra da Saúde), João Pedro Matos Fernandes (Ministro do Ambiente e da Ação Climática), Pedro Nuno Santos (Ministro das Infraestruturas e da Habitação), Ana Abrunhosa (Ministra da Coesão Territorial), Maria do Céu Albuquerque (Ministra da Agricultura) e Ricardo Serrão Santos (Ministro do Mar).

OS 50 secretários de Estado também tomaram posse este sábado, naquele é o maior Governo desde 1976.

Atualizada pelas 11h30