Vida

26 de outubro 2019

Blaya partilha foto em topless com Conan Osíris e a Internet divide-se: "Gostava de pedir a opinião do teu marido"

Cantor surge a tapar, com as mãos, o peito da artista. As opiniões dividiram-se, mas Blaya chegou mesmo a responder a quem criticou.