Encarnados selaram vitória ainda no primeiro tempo.

O Benfica venceu esta tarde o Tondela por uma bola a zero. Ferro foi o autor do único golo da partida apontado ainda na primeira parte no seguimento de um canto apontado na esquerda por Grimaldo.

O Tondela esteve melhor na primeira parte e ainda criou duas boas oportunidades para marcar quando o jogo ainda estava empatado a zero.