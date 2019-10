Obra esquecida em cozinha foi vendida por 24 milhões

Da parede de uma cozinha até um leilão superou as melhores expectativas com uma venda de 24 milhões de euros, já que a leiloeira esperava entre quatro a seis milhões de euros.

Um quadro muito raro do pintor italiano Cimabue, anterior ao período renascentista, fez este domingo multimilionária a sua proprietária.

Cimabue terá nascido em 1240 e morreu em 1302, estando ativo desde 1272.

Cimabue ensinou o mestre italiano Giotto e muitos consideram que lançou as bases do Renascimento, ao quebrar com o estilo bizantino da idade média, começando a incorporar nas obras elementos de movimento e perspetiva.