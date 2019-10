Ana Catarina Mendes era secretária-geral adjunta do PS.

Ana Catarina Mendes despediu-se ontem do cargo de secretária-geral adjunta do PS, com a “consciência” de que o cargo que ocupou teve “a sua importância” para o “ciclo de vitórias” eleitorais.

Além disso, Ana Catarina Mendes, que falou ontem na comissão nacional, considera que estão lançadas as sementes para que o PS consiga um bom resultado nas autárquicas de 2021.