Bruxelas aceita nova data para o Brexit

Os líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia concordaram em adiar o Brexit por mais três meses, anunciou, esta segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Já na última sexta-feira, os líderes europeus tinham aceitado o adiamento do prazo de saída mas não tinham confirmado a data.

Agora, o Reino Unido tem até dia 31 de janeiro de 2020 para sair da União Europeia, caso o Parlamento britânico chegue a um consenso sobre um acordo para o Brexit.

"A União Europeia dos 27 concordou em aceitar o pedido para uma extensão flexível do Brexit até 31 de janeiro de 2020. A decisão deve ser formalizada através de um procedimento escrito", pode ler-se no tweet partilhado por Tusk.

