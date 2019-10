Elton John cancela concerto por estar "extremamente doente"

"É com o coração mais pesado que sou forçado a divulgar a notícia de que estou extremamente doente e, portanto, incapaz de atuar em Bankers Life Fieldhouse hoje à noite”, escreveu o cantor.

O cantor Elton John cancelou um concerto, no último sábado, por estar "extremamente doente". O artista tinha um espetáculo agendado para dia 26, no Bankers Life Fieldhouse, no estado norte-americano de Indianápolis.

"É com o coração mais pesado que sou forçado a divulgar a notícia de que estou extremamente doente e, portanto, incapaz de atuar em Bankers Life Fieldhouse hoje à noite”, escreveu Elton John, triste por "dececionar os fãs", na sua conta oficial de Instagram.

Até ao momento, não se sabe o que tem o cantor e ao que se referia quando disse estar "extremamente doente", mas este já marcou uma nova data para "compensar" os fãs de Indianápolis: 26 de março de 2020.