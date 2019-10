Jogador morre durante partida de hóquei em Coruche

Um jogador da equipa de veteranos do Ginásio Clube de Coruche Os Corujas morreu, este sábado, após ter sofrido um ataque cardíaco fulminante, durante um jogo de hóquei em patins.

O homem, de 52 anos, sentiu-se mal no início da partida, que decorria no Pavilhão Desportivo Municipal de Coruche, e caiu inanimado no chão ainda dentro do recinto, escreve o jornal local o Mirante.

O alerta foi dado pelas 15h20, as primeiras manobras de reanimação foram feitas por um enfermeiro que se encontrava no local.

Os meios de socorro ainda tentaram reverter a situação, mas sem sucesso e o óbito foi declarado no local. O corpo seguiu para a morgue do Hospital de Santarém, adiantou a mesma publicação.