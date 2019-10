Polícia confunde filho com intruso e dá-lhe um tiro

O caso ocorreu no sábado.

Um agente da polícia disparou contra o filho, no Estado norte-americano do Texas, por julgar que este era um intruso que estava a tentar invadir a sua casa.

O caso ocorreu no sábado, na cidade de DeSoto, a sul de Dallas. A polícia foi alertada para os disparos de um agente fora de serviço na própria habitação. Quando chegaram à residência encontraram o filho do agente a sangrar da testa. Este teve de ser transportado para o hospital mas não corre risco de vida.

“Foi um acidente”, declarou o porta-voz da polícia de DeSoto, Pete Schulte. “Estamos muito contentes que não tenha resultado em ferimentos graves ou morte", disse.

Não foi apresentada nenhuma queixa e não foi feita qualquer detenção, no entanto, está a ser realizada uma investigação. “O Departamento de Polícia de DeSoto está a tratar o caso como todos os outros casos idênticos e que teríamos tratado exatamente da mesma maneira. Se alguma acusação for considerada posteriormente, eles terão que irão ao gabinete do procurador, como todos os outros”, acrescentou Schulte.