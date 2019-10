Mulher cai na linha do Metro de Madrid por não largar o telemóvel | VÍDEO

Uma passageira do Metro de Madrid caiu na linha, na estação de Estrecho, por estar distraída com o telemóvel, na semana passada.

Nas imagens gravadas pelo sistema de videovigilância do metro é possível ver a mulher levantar-se do seu lugar, sem nunca tirar os olhos do telemóvel, e a cair na linha. A situação foi utilizada pelo metro de Madrid para chamar a atenção dos passageiros para a importância de estar atento na plataforma à chegada do metro.

Apesar de a situação poder ter sido fatal, visto o metro estar a aproximar-se da estação no momento em que a mulher cai, o Metro de Madrid declara que a mulher se encontra bem de saúde.

"Pela tua segurança, levanta o olhar do telemóvel enquanto caminhas pela plataforma", escreveu a empresa, no vídeo de sensibilização.