Manuel Luís Goucha foi convidado de Iva Domingues no programa Virar o jogo, do canal 11. O apresentador, que tem contrato com a TVI até 31 de dezembro de 2022, acabou por revelar que pretende deixar os programas diários quando terminar o vínculo atual daqui a três anos.

“É muito claro na minha vida que eu já não quero fazer programas diários. Esta coisa de fazer três horas por dia é bom, muito agradável, mas depois são mais três horas a trabalhar em casa, não quero mais isso”, começou por dizer.

“Quero ir para o Alentejo a tempo inteiro e depois talvez faça um semanal, um programa de histórias, o MasterChef”, acrescentou.

Manuel Luís Goucha falou ainda das redes sociais e admitiu que são apenas uma “ferramenta de trabalho”.

“Eu vivo das redes como imposição da TVI”,disse, revelando depois que quando deixar a televisão, vai também “acabar com as redes sociais”.