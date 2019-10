Mulher raptada em Loures durante transação de droga

Em vez de proceder à troca do produto pelo dinheiro, os 'clientes' começaram a agredir o homem e raptaram a mulher.

Uma mulher foi raptada, esta segunda-feira de madrugada, em Loures, durante uma transação de droga, na Quinta do Covão, em Loures.

De acordo com a notícia avançada pela TVI24, a mulher e o namorado estavam no local, à espera de um grupo, para realizar a transação de um produto de estupefacientes, que acabou por não acontecer. Em vez de proceder à troca do produto pelo dinheiro, os 'clientes' começaram a agredir o homem e raptaram a mulher.

Depois de lançado o alerta, os suspeitos acabaram por ser localizados pela PSP e pela PJ, junto a umas bombas de combustível, na Rua Combatentes do Ultramar, e foram detidos e levados para a sede da PJ. Depois do resgate, a vítima ficou sobre a guarda dos inspetores.