Corrida contra o tempo para resgatar menino de dois anos que caiu num poço há três dias na Índia

Está em curso, há mais de 65 horas, uma operação de resgate para salvar um menino de dois anos que caiu num poço, na passada sexta-feira, numa vila no Estado indiano de Tamil Nadu.

Sujith Wilson caiu no poço quando estava a brincar com outras crianças na rua perto de sua casa. O menino começou por ser localizado a 10 metros de profundidade, mas acabou por escorregar para uma profundidade maior nos últimos dias, encontrando-se agora a mais de 30 metros de profundidade.

De acordo com o Independent, as autoridades avançaram que o resgate para salvar Sujith está a entrar no estágio final.

O poço terá uma profundidade de 180 metros. Apesar de estar a ser bombeado oxigénio para o interior do buraco, o acesso ao menino está a ser dificultado devido às camadas de lama.

Os poços abandonados são um risco comum na Índia, apesar dos muitos pedidos de punição para aqueles que deixam estes depósitos descobertos.

Recorde-se que em janeiro deste ano, um caso muito semelhante parou Espanha. Julen, um menino de dois anos e meio, caiu num poço com mais de 100 metros de profundidade e 25 centímetros de diâmetro, em Málaga. Depois de vários dias de trabalhos de resgate, Julen acabou por ser retirado já sem vida do poço.