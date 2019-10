Morreu ator brasileiro Jorge Fernando

O ator e realizador brasileiro Jorge Fernando morreu, este domingo, aos 64 anos no Hospital CopaStar, em Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro, avançou a imprensa brasileira.

O hospital adiantou, em comunicado, que Jorge Fernando tinha dado entrada, no domingo à tarde, devido a uma paragem cardíaca provocada por "uma dissecção de aorta completa".

O ator participou e realizou várias novelas da Globo, como Rainha da Sucata, Guerra dos Sexos, Vamp, A Próxima Vítima e Alma Gémea.

O seu trabalho mais recente foi a novela Verão 90, depois de um intervalo de dois anos em que esteve afastado da televisão, por estar a recuperar de um AVC.

O velório de Jorge Fernando realiza-se na terça-feira, no Cemitério do Caju, região central do Rio, e será aberto ao público durante duas horas, ficando depois restrito à família e amigos mais próximos.